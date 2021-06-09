Borsa günü yüzde 0.11 yükselişle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,445 ve 1,453 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.11 artışla 1,449.17 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.08 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.26 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.21 artıdaydı

ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararının açıklanacağı günün öncesinde, küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında hafif yükselen dolar, iç piyasada da gün boyu 8.60 lira dolayında hareket etti.

Yükselen emtia fiyatlarının etkisiyle, Çin'deki ürünlerin fabrika çıkış fiyatları Mayıs'ta yıllık yüzde 9.0 ile, son 12 yılın en yüksek düzeyinde yükseldi. Analistlere göre, Covid-19 kaynaklı krizden çıkış için alınan önlemler, küresel enflasyonu aşırı beslediği için, merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırarak ekonomik toparlanmayı frenleyebilirler.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 392/396 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.5694 lira ve en yüksek 8.6223 lirayı gördükten sonra, 8.59 – 8.60 lira aralığında,

- euro en düşük 10.4546 lira ve en yüksek 10.5076 lirayı gördükten sonra, 10.47 – 10.48 lira aralığında,

- sterlin en düşük 12.1220 lira ve en yüksek 12.2181 lirayı gördükten sonra 12.13 – 12.14 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21711 - 1.22181 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21856 düzeyindeydi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, sigorta primleri, vergi cezaları, çek, protestolu senet, kredi kartı ve KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa yayımlandı.

Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları yapılandırılabilecek.

Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılması da yasa kapsamında yer alıyor.

Düzenlemeyle, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı olanağı da getirildi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

İlk taksit ödemeleri Eylül ayı sonuna kadar yapılabilecek olan yapılandırma için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. Yapılandırmadan 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yararlanabilecek.