Borsa, günü yüzde 0,11 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kaybederek günü 1.152,41 puandan tamamladı.

Endeks, 1,30 puanlık azalışla 1.152,41 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 17, 3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87 holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,57 ile turizm oldu.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın bu akşam saat 21.00'de yayımlanacak toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğuna değinerek, bu seviyenin altında 1.120 desteğinin, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.