Borsa günü yükselişle tamamladı; büyüme verilerinin açıklanması sonrası dolar düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kazancıyla 109.156,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.235,13 puan artarken toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,15 ile metal ana sanayi, en fazla gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

Yurt içinde açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde yüzde 11,1, cari işlemler açığının da beklentilerin altında 3,83 milyar dolar olarak açıklanmasının ardından 109.341,70 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 109.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında Almanya ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 109.300 seviyesinin direnç, 106.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolarda son durum ne?

Dolar fiyatları geçen hafta TL karşısında 3.94 ile başladığı seyirde ciddi değer kaybederek kapanışı 3.85 altında gerçekleştirmişti. Dolat, yeni haftaya TL karşısında yatay seyirle başladı ancak TÜİK'in büyüme verileri ve Manhattan'da gerçekleşen patlama sonrasında düşüşe geçti.

Dolar / TL kuru saat 17:30'da yüzde 0.2 kayıpla günü 3.8270 civarında seyrediyor. Euro da aynı saatlerde grafiğini aşağı çekerek 4.5120 liradan el değiştiriyor.

Dolar fiyatlarında haftanın seyrini belirleyecek gelişmeler ise Çarşamba günü ABD Merkez Bankası FED'in, Perşembe günü ise TCMB'nin açıklayacağı faiz kararları olacak.

ABD'de açıklanacak olan önemli veriler arasında Çarşamba günkü tüketici enflasyonu ve Perşembe günkü perakende satışlar yer alıyor.



Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'deki sert değer kaybı ve enflasyondaki sert yükselişin devamını önlemek adına 14 Aralık'taki PPK toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinde artışa gitmesi beklenirken, artış beklentileri 100 baz puanda yoğunlaşıyor. Öte yandan TCMB'nin bu artışın 75 baz puanını ay bitmeden ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine yansıtması bekleniyor.

Bankacılar TCMB'nin piyasa öngörülerine aksi bir adım atması halinde TL'de sert satış baskısı görülebileceğini belirtiyorlar.



Merkez Bankası'nın da yakından takip ettiği Aralık ayı beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 10.68'den yüzde 11.74'e yükselmişti.