Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 değer kazancıyla 92.552,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.478,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,96, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,56 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den çekileceklerini açıklaması sonrası Türk lirası varlıklara ilginin arttığını belirterek, döviz kurlarındaki düşüşün desteklediği ulaştırma ve banka hisselerindeki yükselişle BIST 100 endeksinin direnç konumundaki 92.500 üzerinde kapanış yaptığını ifade etti.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, yarın da İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 93.400 ve 95.000 seviyelerinin gündeme geleceğini, düşüşlerde ise 90.000 ve 89.300'ün destek konumunda olduğunu dile getirdi.