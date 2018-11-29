Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazancıyla 95.125,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.054,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 1,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,23 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,57 ile metal ana sanayi oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün akşamki açıklamalarının küresel risk iştahını artırmasıyla güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, 95.000-95.500 bandında dengelendi.

Analistler, düşüş eğilimi devam eden döviz kurlarının banka piyasalarının yükselişini desteklediğini belirterek, 5,1334 ile 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören Dolar/TL 'de 5,10 ve 5,00 desteklerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Bu akşam yayımlanacak Fed'in toplantı tutanakları ve yarın başlayacak G20 Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.