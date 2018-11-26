Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,03 değer kazancıyla 93.962,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 959,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 1,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile madencilik oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemelerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olarak takip edileceğini dile getirdi.