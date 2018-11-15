Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kazancıyla 93.296,84 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 11,90 ile finansal, kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla bu seviyelerde tutunamasa da 93.000-93.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.