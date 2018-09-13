Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kazancıyla 94.419,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.191,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,84, holding endeksi de yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,95 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,15 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 17,75'ten yüzde 24'e çıkarmasının ardından gerileyen döviz kurlarının etkisiyle 94.610,38 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü 94.419,15 puandan tamamladı.

Analistler, TCMB'nin faiz kararının ardından uzun zamandır satış baskısı altında olan banka hisselerinde alımların güçlendiğini, bu durumun da borsadaki yükselişi desteklediğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 puanın direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 93.500'ün destek seviyesi olduğunu söyledi.

Dolar kuru 6 lira sınırına kadar geriledi

TCMB'nin politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 625 baz puan artırmasının ardından döviz kurlarında sert düşüşler görüldü. Faiz kararının ardından dolar 6,0151, avro ise 7,0077 liraya kadar geriledi. Saat 18.15 itibarıyla Dolar/TL önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,82 değer kaybıyla 6,1642 seviyesinde dengelenirken, avro/TL ise yüzde 2,16 azalışla 7,2050'den işlem görüyor.

Analistler, TCMB'nin sıkı para politikası duruşu ile döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin devam edebileceğini, dolar/TL'nin 6,20'nin altında kalıcılık sağlaması durumunda 6 ve 5,80 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.