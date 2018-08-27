Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,22 değer kazancıyla 91.284,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.098,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile inşaat oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 91.284,04 puandan kapanış yaptı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek konumunda olduğunu, 92.500 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD toptan eşya stokları ile Tüketici Güven Endeksiverilerinin takip edileceğini bildirdi.