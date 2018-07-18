Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 92.321,95 puandan tamamladı. Dolar 4.80-4.81 lira aralığında euro ise 5.60- 5.61 lira aralığında işlem görüyor.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 692,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 1,46 ile turizm oldu.

Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 92.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü 92.000-92.500 bandında tamamladı.

Pazartesi erken işlemlerde dolar 4.85 liranın, euro 5.69 liranın ve sterlin 6.43 liranın üzerine çıkmıştı.



Öğleden sonraki işlemlerde;



- en düşük 4.7674 ve en yüksek 4.8467 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.04 yükselişle 4.80-4.81 lira aralığında,



- en düşük 5.5486 ve en yüksek 5.6257 lirayı gören euro günlük yüzde 0.11 düşüşle 5.60- 5.61 lira aralığında,



- en düşük 6.2257 ve en yüksek 6.3122 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.41 düşüşle 6.27-6.328 lira aralığında işlem görüyor.

