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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 118.831,60 puandan tamamladı

27 Şubat 2018 21:53

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından gerileyen BIST 100 endeksi, kapanışa doğru kayıplarını telafi edip günü yüzde 0,03 yükselişle 118.831,60 puandan tamamladı.

Fed Başkanı Powell'ın açıklmasının ardından güne 3,78'de başlayan dolar, 3.7964'e yükselerek günü bu seviyede kapattı.  Euro ise  4,66'ın üzerine  günü tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 39,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 1,07 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 5,29 ile turizm oldu.

Küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle güne 119.000 puanın üzerinde başlayan BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde başkan olarak yapacağı ilk para politikası sunum metnindeki açıklamalarının yayınlanmasıyla birlikte 118.460,35 puana kadar geriledi. BIST 100 endeksi kapanışa doğru kayıplarını telafi ederek 119.000 puanın altında dengelendi.

 

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