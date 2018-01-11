Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 1.129,35 puan artarken toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 1,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,42 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,79 ile inşaat oldu.

Gün içinde analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 113.000 puan sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek günü 114.718,80 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.000 ve 112.500 seviyesinin destek, 115.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Ekonomistlerin kasım ayı cari işlemler açığı beklentisi 3,9 milyar dolar oldu.

Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 45,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.