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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, yüzde 2,07 artarak 103.394 puandan kapandı

10 Ekim 2017 22:10

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 yükselişle 103.394 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.095,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi yüzde 2,56 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla yükselen yüzde 4,17 ile orman, kâğıt, basım oldu.

Dünkü sert düşüşün ardından bugüne tepki alımlarıyla başlayan BIST 100 endeksi, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye'nin 2017-2018 yılları büyüme beklentisini yukarı revize etmesinin desteğiyle 103.575,97 puana kadar yükseldi ve günü bu seviyenin altında tamamladı.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin güçlü iç ve dış talep sayesinde beklenenden hızlı toparlandığına işaret etti. Raporda Türkiye'nin 2017 yılı büyümesi yüzde 5,1'e ve 2018 yılı büyümesi yüzde 3,5'e revize edildi.

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