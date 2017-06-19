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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,16 yükselişle 99.332,13 puandan tamamladı

19 Haziran 2017 23:36

BIST 100  endeksi, önceki kapanışa göre 1.139,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi yüzde 1,11 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,10 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Haftaya küresel piyasalarda artan risk iştahı ile pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, Avrupa Borsalarındaki alıcılı seyrin de etkisiyle gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100  endeksi, 99.000 puanın üzerine yerleşti.

Analistler, Brüksel'de başlayan Brexit müzakereleri ve hafta boyunca ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100  endeksinin 100.000 seviyesinin direnç, 98.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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