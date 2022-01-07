Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 3,65, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile inşaat oldu.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantı tutanakları sonrası küresel pay piyasalarında yaşanan oynaklığın yavaş yavaş azaldığını belirtti.

Cari işlemler hesabında 14 milyar 700 milyon dolar açık bekleniyor



Haftaya Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap raporunun piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, yurt dışında da ABD'de enflasyon, sanayi üretimi, tüketici güven endeksi. Çin'de enflasyon, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıkacağını aktardı.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.



Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,38 artmasını bekliyor.



Cari işlemler hesabının Kasım 2021 döneminde 2 milyar 230 milyon dolar açık vermesini bekleyen ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 14 milyar 700 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.