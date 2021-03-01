Borsa, günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,491 ve 1,529 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 3.78 artışla 1,527.01 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 4.46, BIST Mali Endeks yüzde 4.43 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.73 artıdaydı.



Asya-Pasifik piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününe, başlıca para birimleri karşısında düşüşle başlayan dolar, iç piyasada 7.25 liranın altını gördü.



Bankacılık sektörünün Ocak ayı net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 45.2 düşüşle, 4 milyar 341 milyon liraya geriledi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK)nın Ocak ayı verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredileri 3 trilyon 554 milyar 598 lira, sektörün toplam mevduatı da 3 trilyon 418 milyar 592 milyon lira olarak gerçekleşti.



BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün Ocak'ta sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18 olurken, sorunlu kredi rasyosu da yüzde 4.08 olarak hesaplandı.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.2183 lira ve en yüksek 7.4326 lirayı gördükten sonra, 7.25 – 7.26 lira aralığında,



- euro en düşük 8.7048 lira ve en yüksek 8.9994 lirayı gördükten sonra, 8.73 – 8.74 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.0621 lira ve en yüksek 10.3982 lirayı gördükten sonra 10.09 – 10.10 lira aralığında hareket ediyordu.



Küresel piyasalarda 1.20283 - 1.21011 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20923 düzeyindeydi.

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılında yüzde 1.8 büyüdü.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16.8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon liraya yükseldi.



TÜİK verilerine göre, 2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60 bin 537 lira ya da 8 bin 599 dolar olarak hesaplandı.



Goldman Sachs, 2020 gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında



açıklanmasını gerekçe göstererek, Türkiye için 2021 GSYH büyüme öngörüsünü yüzde 6'dan yüzde 5.5'e düşürdü.



İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Şubat'ta aylık bazda yüzde 1.48, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 0.36 yükseldi.



İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde 15.45'e, toptan eşya fiyatlarındaki yıllık artış da yüzde 16.15'e yükseldi.



Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Ocak’taki 54.4 düzeyinden, Şubat'ta 51.7’ye geriledi.



İSO'dan yapılan açıklamada, "Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, manşet PMI Şubat'ta üst üste dokuzuncu ay eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşerek faaliyet koşullarındaki iyileşmenin sürdüğü yönünde sinyal verdi" denildi.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verilerine göre, Şubat ayında 10 sektörden dördünde üretim arttı.