Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 117 bin 451 puanı ve en yüksek 119 bin 916 puanı gördükten sonra yüzde 1.23 artışla 119 bin 797 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 169 bin 654 puanı ve en yüksek 174 bin 939 puanı gördükten sonra yüzde 0.64 artışla 174 bin 334 puanda kapandı.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de 1,88 değer kazandı.

ABD piyasaları artışla güne başlarken ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin ticaretteki belirsizliklere karşın iyi durumda olduğunu belirtti. Dow Jones yüzde 0.44, Nasdaq 100 yüzde 0.56 ve S&P 500 yüzde 0.45 artışla açıldı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.71 artarak 11.27’ye yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.58 yükselerek 10.92 oldu. (DHA)