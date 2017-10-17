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Ekonomi

Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 516,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti

17 Ekim 2017 21:59

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 yükselişle 106.990,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 516,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,59 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile metal ana sanayi oldu.

Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 107.700 puanı test etmesinin ardından 107.000'in hemen altında dengelendi.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Bej Kitap Raporu ile ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin yapacakları konuşmalar ile Çin'de Kominist Parti Kurultayı'nın da gündemin öne çıkan maddeleri olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.700'ün direnç, 104.000'in ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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