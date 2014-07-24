Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi 970,03 puan artışla 83.824,65 puanla günü yükselişle kapattı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,17 değer kazandı, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,97 ve holding endeksi ise yüzde 1,25 arttı.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 7,6 olan yılsonu enflasyon tahminini değiştirmemesi ve Başkan Erdem Başçı'nın açıklamaları ile yükseliş eğilimini devam ettirdi.

Gün içinde en yüksek 83.920,48 puanı gören BIST 100 endeksi, ikinci seansta 83.061,71 puana kadar gerilese de bu seviyelerin üzerinde tutunması dikkati çekti. Analistler, yurt dışında açıklanan başta imalat sanayi PMI olmak üzere makroekonomik verilerin beklentilerden iyi geldiğini ve bunun da küresel ekonomiye ilişkin iyimserliği ve küresel risk iştahını artırdığını belirtiyor.

Yarın yurt içinde haziran ayı dış ticaret verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, 83.000 puanın üzerinde kapanış yapan BIST 100 endeksinde Gezi olaylarının başlamasının ertesi günü bırakılan fiyat boşluğunun, 84.900 seviyesinde kapanacağını dolayısıyla bu seviyenin hedef konumunda olduğunu kaydediyor.

Ekonomistlerin Haziran ayında dış ticaret açığına ilişkin beklentilerinin ortalaması 6,87 milyar dolar oldu. 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin Haziran ayında dış ticaret açığı beklentileri en yüksek 7,55 milyar dolar, en düşük 6,10 milyar dolar aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu dış ticaret açığı beklentilerinin ortalaması da 84,73 milyar dolar oldu. Türkiye'nin dış ticaret açığı Mayıs ayında 7 milyar 108 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.