Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, 324,09 puanlık artış ve 82.854,62 puanla günü yükselişle kapattı.

Bloomberght'de yer alan haberde 31 Mayıs'tan bu yana ilk kez 83.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 değer kazanarak günü 82.854,62 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,39 değer kazandı, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,27 azaldı.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi Gezi olaylarının başlangıcından bu yana ilk kez 83.000 puanın üzerini test ettikten sonra bu seviyeden etkili olan kar satışları ile en düşük 82.490,04 puana kadar geriledi.

Gelişen ülke para birimlerine paralel olarak TL'nin dolar ve avro karşısında değer kazandığını ve yatay bir seyir izleyen faizlerin BIST 100 endeksinin yükselişini desteklediğini belirten analistler, teknik olarak 83.000 direncinin kırılması durumunda 84.900 seviyesinin gündeme gelebileceğini vurguluyor.

Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu sunumunun takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise imalat sanayi PMI verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.