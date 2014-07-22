Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, 260,19 puanlık artışla 82.530,53 puandan kapandı.

Bloomberght'de yer alan haberde Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,32 değer kazandı, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,13 arttı.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi en yüksek 82.879,68 puanı görse de bu seviyeden gelen kar satışları ile gün boyunca 82.200-82.800 puan aralığında dalgalı bir seyir izledi.

ABD'de açıklanan haziran ayı TÜFE verisinin beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artış kaydetmesine karşın, çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 0,1 ile beklentilerin altında kalması piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Gelişen ülke para birimleri dolar karşısında yükselişe geçerken, avro/dolar paritesi son 8 ayın en düşüğü olan 1,3459'a kadar geriledi. Altının onsu 1.302 dolardan 1.312 dolara yükseldi.

Analistler, BIST 100 endeksinin 83.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyeye yaklaştıkça kar satışlarının etkisini artırdığını belirtiyor. Düşüşlerde 82.000 ve 81.000 seviyelerinin kısa vadeli önemli destekler olduğunu ifade eden analistler, yarın veri takviminin zayıf olduğuna dikkati çekiyor. Analistler, dolayısıyla açıklanacak şirket bilançoları ve teknik seviyelerin yön üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor.