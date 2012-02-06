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Ekonomi

Borsa günü yükselişle kapattı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 526,91 puan...

06 Şubat 2012 02:00

T24 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 526,91 puan ve ortalama yüzde 0,88 oranında değer kazandı.

İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 642,17 puan artarak 60.674,87 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,07 oranında değer kazandı. 

İlk seanstaki 115,26 puanlık azalış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 526,91 puan yükseldi.

Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,88 değer kazandı.


Dolar/Avro

Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7590 liradan alınan dolar 1,7640 liradan, 2,3000 liradan alınan avro 2,3050 liradan satılıyor.

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7530 lira olan dolar güne aynı fiyattan, 2,3020 lira olan avro 2,3030 liradan başlamıştı.

Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7570 lira, en yüksek 1,7600 lira, satışta en düşük 1,7620 lira, en yüksek 1,7670 lira seviyesinde işlem görüyor. 


 

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