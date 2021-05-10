Borsa, günü yükselişle kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,36 değer kazanarak günü 1.460,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,57 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 1,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,68 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,58 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile yurt dışında Çin'de enflasyon, Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de JOLTS açık iş sayısı öne çıkıyor.