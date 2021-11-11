Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.625,06 puana, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.643,82 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,96 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile ulaştırma oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 1.625,06 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.643,82 puana taşıdı.

Analistler, Çinli emlak devi Evergrande'nin tahvil ödemelerine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki etkisinin devam ettiğini belirtti.

Yarın dünyanın önde gelen merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.650 puanın direnç, 1.570 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,34 artmasını bekliyor.

Ekonomistler, eylül döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,03 artacağını öngörüyor.