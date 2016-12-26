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Ekonomi

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 artışla 77.028,47 puandan tamamladı

26 Aralık 2016 21:44

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 artışla 77.028,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 775,5 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 artarken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,13 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile bilişim oldu.

Haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, yurt dışı borsaların neredeyse tamamının Noel tatili nedeniyle kapalı olmasının etkisiyle düşük işlem hacmiyle yatay bir seyir izleyerek 77.000 - 77.200 dar bant içinde dengelendi.

Analistler, yılın son haftasında, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini aktarıyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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