Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,08 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,26 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 azaldı.

Bloomberght'de yer alan habere göre, güne sınırlı yükselişle başlayan ve gelişmekte olan piyasalardaki düşüşe paralel satış ağırlıklı hareket eden BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 80.915,18 puana kadar geriledi. Son 1,5 haftanın en yüksek seviyesi olan 2,1516'ya kadar yükselen dolar/TL, ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentilerinin altında gelmesiyle değer kaybederek 2,1272'ye kadar düştü.

Dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle BIST 100 endeksi 80 bin seviyesinden gelen alışlarla kayıplarını telafi ederek en yüksek 82.553,16 puana kadar yükseldi ve günü 82.093,94'ten tamamladı.

Analistler, cumhurbaşkanlığı seçiminden önceki son işlem haftasında yurtiçinde temmuz ayı enflasyon verisinin, Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin ve Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin izleneceğini, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı toplantısının öncelikli takip edilecek gündem maddeleri olduğunu dile getiriyor.

Endeksin 82.000 seviyesinin üzerinde kapanış yapmasının yukarı yönlü ivmelenmeye zemin hazırlayabileceğini belirten analistler, endeksin 83.000-83.300 direncine doğru hareketlenebileceğini, geri çekilmelerde ise 81.300 seviyesinin destek konumunda olabileceğini kaydediyor.

Öte yandan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması da yüzde 8,22 hesaplandı. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisinin en yüksek yüzde 9, en düşük yüzde 7,75 olduğu görüldü. Bir önceki anket döneminde ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,09 düzeyindeydi.

Ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,14) göre haziran ayında yüzde 9,16 olan yıllık enflasyonun yüzde 8,98'e düşeceği hesaplandı.