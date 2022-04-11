Borsa, günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,33 kazançla 2.449,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,93 ve holding endeksi yüzde 3,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,12 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.450,16 puana, kapanış rekorunu da 2.449,11 puana taşıdı.

Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğundan yılın ilk çeyreğinde önemli kar artışı beklendiğini kaydederek, özellikle banka karlılıklarına ilişkin tahminlerin risk iştahını besleyen başlıca faktör olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının riskler kadar fırsatları da beraberinde getirdiğine değinen analistler, Türkiye ile batılı devletler arasında son dönemde iyiye giden ilişkilerin de Türk lirası varlıkları desteklediğini dile getirdi.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere şahinleşen merkez bankaları ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının küresel pay piyasalarında risk algısını beslediğini ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrışmayı sürdürdüğünü ifade ederek,Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimalinin de düşük seyreden risk iştahında önemli rol oynadığını aktardı.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Almanya'da enflasyon ve Zew endekslerinin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.450 puanın direnç, 2.340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor. Ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9 artacağını öngörüyor.