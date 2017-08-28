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Ekonomi

Borsa günü rekorla tamamladı

BIST 100 endeksi, gün içinde 110.530,75 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, kapanış rekorunu da 110.339,99 puana taşıdı

28 Ağustos 2017 21:30

Borsa İstanbul'da BIST 100  endeksi, gün içinde 110.530,75 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, kapanış rekorunu da 110.339,99 puana taşıdı.

BIST 100  endeksi önceki kapanışa göre 584,84 puan ve yüzde 0,53 artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,83 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile spor oldu.

Haftaya pozitif bir başlangıç yapan BIST 100  endeksi, düşüş eğilimindeki Döviz kurlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 110.530,75 puana kadar çıktı. Endeks, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de kapanış rekorunu 110.339,99 puana taşıdı.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomi güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 110.500 ve 111.000 seviyelerinin direnç, olası düşüşlerde ise 107.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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