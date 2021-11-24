Borsa günü rekor kapanışla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 kazançla 1.812,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,95, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile orman, kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile spor oldu.

Gün içinde 1.834,51 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 1.812,30 puana taşıdı.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bulunduğunu belirterek, yarın ABD borsalarının Şükran günü nedeniyle kapalı olacağını bildirdi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin yurt dışında ise veri gündeminde Almanya'da büyümenin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.840 puanın direnç, 1.720 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.