Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 değer kaybıyla 92.827,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.142,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,91, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,37 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 92.375,25 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 92.500 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, ticaret savaşlarına yönelik endişelerin artmasıyla küresel piyasalardaki risk iştahının azaldığını belirterek, bu durumun dünya borsalarındaki satış baskısını artırdığını kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi 3'üncü çeyrek büyüme ile ABD'de kasım ayı istihdam raporunun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.