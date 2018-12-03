Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kaybıyla 94.974,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 441,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,08 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,82 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançları ve açıklanan enflasyon verisinin beklentilerden düşük gelmesinin etkisiyle 96.829,78 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü 95.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 direnç bölgesinde satışların etkisini artırdığını, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.