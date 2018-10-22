Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 94.681,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.772,86 puan azalırken toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,73 ile spor oldu.

Haftaya yükselişle başlayan ve 97.406,25 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki satış ağırlıklı seyrin etkisiyle kazançlarını geri vererek 94.500 puanın üzerinde dengelendi.