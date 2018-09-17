Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 94.347,66 puandan tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 411,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,40, holding endeksi de yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,25 menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,57 ile gıda, içecek oldu.

Haftaya düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan sanayi üretimi verilerinin beklentilerden yüksek artış göstermesinin ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı ve 94.000-94.500 bandında dengelendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak beklentileri aştı.

Analistler, yarın konut fiyat endeksi ve Hazine'nin düzenleyeceği ihalenin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST endeksinde 95.000 puanın direnç, 94.000 ve 93.400 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.