Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 92.790,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 398,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,65 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,23 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile kimya, petrol, plastik, en fazla gerileyen ise yüzde 2,20 ile spor oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 92.370,79 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek 92.500-93.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da yatırımcıların gündeminde oluğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.300 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.