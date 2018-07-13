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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, günü 89.897,67 puanla kapattı

13 Temmuz 2018 21:26

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kazancıyla 89.897,67 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 326,41 puan artarken, toplam  işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,63  gerilerken, holding endeksi ise yüzde 1,56 değer kazandı. Sektör endeksleri  arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en  çok gerileyen yüzde 2,71 ile madencilik oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif seyir ve 3 günlük sert düşüşün ardından  tepki yükselişiyle güne başlayan BIST 100 endeksi, 91.000 puanı test etmesinin  ardından 89.500-90.000 bandında dengelendi.

Analistler, bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen  uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratigs'in Türkiye  değerlendirmesi ve gelecek hafta sanayi üretimi verisi ile Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın beklenti anketinin takip edileceğini belirtiyor.

Yurt dışında, gelecek hafta ABD Merkez Bankası üyelerinin  açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 ve 87.500 seviyelerinin  destek, 91.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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