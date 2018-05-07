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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 düşüşle 100.866,24 puandan tamamladı

07 Mayıs 2018 21:48

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 düşüşle 100.866,24 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.732,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi de yüzde 1,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 5,74 ile metal ana sanayi oldu.

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 100.59905 puana kadar gerilemesinin ardından 100.700-101.000 bandında dengelendi.

Analistler, Kasım 2014'ten bu yana ilk kez 76 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatının Türk lirası varlıkları üzerinde satış baskısına neden olduğunu kaydetti. Bu baskı ile dolar/TL'nin 4,2680'e yükseldiğine dikkati çeken analistler, pay piyasalarında ise bankacılık sektörü paylarında yoğunlaşan satışlarla düşüş eğiliminin hızlandığını dile getirdi.

Analistler, yarın yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 100.000 seviyesinin destek, 103.400 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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