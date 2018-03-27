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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 azalışla 116.196,54 puandan tamamladı

27 Mart 2018 21:57

Borsa İstanbul'da BIST 100  endeksi, günü yüzde 0,19 azalışla 116.196,54 puandan tamamladı.

BIST 100  endeksi önceki kapanışa göre 223,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile tekstil, deri oldu.

Güne pozitif başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 117.700 puanı test eden BIST 100  endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 116.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 114.500 seviyelerinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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