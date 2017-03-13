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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,20 azalışla 89.429,73 puandan tamamladı

13 Mart 2017 21:51

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,20 azalışla 89.429,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 181,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,39 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,78 ile turizm oldu.

Haftaya yatay başlangıç yapan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yükselen döviz kurlarından negatif etkilenerek en düşük 88.921,13 puana kadar geriledi. Kapanışa doğru gelen alışlarla kayıpların bir kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 azalışla 89.429,73 puandan tamamladı.

Analistler, piyasaların bu hafta ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye'de merkez bankalarının açıklayacağı kararlara odaklandığını belirterek, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğu, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ve Zew beklenti endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endekste 88.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 90.000 ve 91.000 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini dile getirdi. 

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