Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,74 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,38 azaldı.

Bloomberght'de yer alan habere göre güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 80.000 puan sınırına kadar yükselse de bu seviyeden etkili olan satışlarla 78.678,05 puana kadar geriledi.

Analistler, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizlerde değişiklik yapmaması ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin söylemlerinin önceki açıklamalara paralel olmasının piyasalara etkisini sınırladığını, genel olarak negatif havanın devam ettiğini belirtiyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yarın açıklanacak Türkiye değerlendirmesinin önemine dikkati çeken analistler, bu değerlendirme ile haziran ayı sanayi üretimi verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.