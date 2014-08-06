T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü önceki kapanışa göre 1.209,53 puanlık azalışla 79.432,33 puandan kapattı

06 Ağustos 2014 20:59

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,50 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,26, holding endeksi yüzde 1,14 azaldı.

Bloomberght'de yer alan habere göre Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanabileceğine ilişkin endişeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentilerden önce artırabileceğine dair yorum ve açıklamalar ve yurt içinde Moody's'in cuma günü açıklayacağı Türkiye değerlendirmesi öncesinde oluşan negatif havanın etkisiyle TL varlıkların değer kaybı bugün de sürdü.

Pazartesi günü açıklanan temmuz ayı enflasyon verisinin beklentileri aşması ile yükselişe geçen faizlere, küresel piyasalarda azalan risk iştahı nedeniyle değerlenen doların da eklenmesi ile BIST 100 endeksinde banka hisseleri öncülüğünde devam eden düşüş eğilimi dikkati çekiyor.

BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 78.955,05 puana kadar geriledikten sonra gelen tepki alımları ile kayıplarının bir kısmını telafi etse de yaklaşık bir ayın ardından ilk kez günü 80.000 puanın altında tamamladı.

Analistler, son dönemde Avro bölgesinde açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ile yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarının öneminin arttığını ifade ederek, küresel piyasalarda doların seyri ve Ukrayna ile ilgili gelecek haberlerin yön üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

ETİKETLER

borsarusyaekonomibistdüşüştahvilbonomerkez bankasıavro bölgesihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24