Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,50 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,26, holding endeksi yüzde 1,14 azaldı.

Bloomberght'de yer alan habere göre Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanabileceğine ilişkin endişeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentilerden önce artırabileceğine dair yorum ve açıklamalar ve yurt içinde Moody's'in cuma günü açıklayacağı Türkiye değerlendirmesi öncesinde oluşan negatif havanın etkisiyle TL varlıkların değer kaybı bugün de sürdü.

Pazartesi günü açıklanan temmuz ayı enflasyon verisinin beklentileri aşması ile yükselişe geçen faizlere, küresel piyasalarda azalan risk iştahı nedeniyle değerlenen doların da eklenmesi ile BIST 100 endeksinde banka hisseleri öncülüğünde devam eden düşüş eğilimi dikkati çekiyor.

BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 78.955,05 puana kadar geriledikten sonra gelen tepki alımları ile kayıplarının bir kısmını telafi etse de yaklaşık bir ayın ardından ilk kez günü 80.000 puanın altında tamamladı.

Analistler, son dönemde Avro bölgesinde açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ile yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarının öneminin arttığını ifade ederek, küresel piyasalarda doların seyri ve Ukrayna ile ilgili gelecek haberlerin yön üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.