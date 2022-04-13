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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 2.460,43 puandan tamamladı

13 Nisan 2022 19:00

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