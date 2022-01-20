Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 47,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,76 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 2,55 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda yüzde 5 ve yılık yüzde 24,2 artışla beklentilerin oldukça üzerine gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 5 oldu.

"Enflasyonun bu yıl düşüşe geçmesini öngörüyoruz"