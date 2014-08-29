Borsa günü düşüşle kapattı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kabineyi açıklaması sonrası gelen kâr realizasyonu nedeniyle borsa haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) XU100 endeksi yüzde 0,65 düşüşle 80 bin 312 puana geriledi. Endeks gün içinde 81 bin 611 puana kadar yükseldi.

Cnbce.com’da yer alan habere göre, Başbakan Davutoğlu'nun yeni kabineyi açıklaması ile ekonomi yönetiminin değişmediğinin anlaşılmasının ardından son bir haftadır bu beklentiyi fiyatlayan piyasalarda kâr satışları dikkati çekti. Ata Portföy Fon Yönetim Direktörü Cem Tözge, son iki haftada ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Ali Babacan ve ekonomi yönetiminin görevlerini koruyacağı beklentileriyle hisse senetlerinin belirgin yükseliş kaydettiğine dikkat çekerek, "Ekonomi yönetimine dair daha önce satın alınan beklentilerin gerçekleşmesinin ardından kâr realizasyonu olduğunu görüyoruz. Ayrıca Ukrayna ve Rusya ile kaynaklı devam eden gerilim de hisseler üzerinde baskı yaratıyor" dedi.