Borsa, günü 0.95 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,423 ve 1,444 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.95 artışla 1,441.33 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.66 ve BIST Mali Endeks yüzde 1.56 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.21 eksideydi.

ABD’de tarım dışı istihdam, Nisan ayında 978 bin artış beklentisine karşın 266 bin kişi artarak beklentilerin çok altında kaldı. İstihdam tarafında beklentinin çok altında bir artış olmasıyla piyasalarda ilk tepki dolar inişe geçti ve Dolar Endeksi 90.50 düzeyine kadar geriledi.

Bu gelişme ile dolar küresel piyasalarda gerileyerek, erken saatlerde 1.20527 dolar düzeyinde olan euro 1.21500 doları da aştı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.2177 lira ve en yüksek 8.3034 lirayı gördükten sonra, 8.24 – 8.25 lira aralığında,

- euro en düşük 9.9609 lira ve en yüksek 10.0439 lirayı gördükten sonra, 10.01 – 10.02 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.4823 lira ve en yüksek 11.5632 lirayı gördükten sonra 11.53 – 11.54 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.20527 - 1.21506 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20648 düzeyindeydi.

En yüksek aylık reel getiri Nisan'da, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6.61 ile külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre,Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;

- euro yüzde 2.30 ve dolar yüzde 1.85 kazandırırken,

- mevduat faizi (brüt) yüzde 2.96, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6.44 ve BIST 100 endeksi yüzde 10.40 yatırımcısına kaybettirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, iklim değişikliğinin fiyat istikrarını etkilemeye başladığını ve eninde sonunda para politikasını da etkileyeceğini vurguladı.

Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nün (EUI) düzenlediği Birliğin Durumu forumunda konuşan Lagarde, "Bu durum oldukça açık; iklim değişikliğinin fiyat istikrarı üzerinde şimdiden başladı. İklim ile ilgili bu gelişmelere ve özellikle de iklim değişikliğinden maruz kalan alanlara bakıldığında, fiyatların da bunun bir sonucu olarak belirlenecektir" diye uyardı.

Bu aşamada tüm para politikasının bir politika incelemesini yürüten ECB, rapora iklim risklerini de ekliyor. Banka ayrıca, Euro bölgesindeki bankaların da iklimle ilgili risklerini yönetip yönetmediğini de araştırıyor.