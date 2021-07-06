Borsa, günü yüzde 0.72 düşüşle kapadı

BIST 100 endeksi, güne 2,08 puan ve yüzde 0,15 kazançla 1.394,72 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.382,58, en yüksek 1.399,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 1.382,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,23 puan ve yüzde 0,88 düşüşle 1.488,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 70'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.803,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 kazanımla 503 bin 112 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6454 lira, satışta 8,6801 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6589 lira, satışta 8,6936 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1829, sterlin/dolar paritesi 1,3802, dolar/yen paritesi de 110,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,95 gerileyerek 74,52 dolardan işlem görüyor.