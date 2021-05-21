Borsa, günü 0.14 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,449 ve 1,462 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.14 artışla 1,451.84 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.41 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.09 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.12 eksideydi.

Küresel piyasalarda işlemcilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye verdiği desteği azaltacağına yönelik endişelerinin yatışmasıyla birlikte düşüşünü sürderen dolar, iç piyasada ise haftanın son işlem gününde 8.35 - 8.40 lira aralığında hareket etti.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken işlemlerde 400/405 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.3596 lira ve en yüksek 8.3964 lirayı gördükten sonra, 8.38 – 8.39 lira aralığında,

- euro en düşük 10.2029 lira ve en yüksek 10.2787 lirayı gördükten sonra, 10.22 – 10.23 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.8665 lira ve en yüksek 11.9241 lirayı gördükten sonra 11.88 – 11.89 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.22234 - 1.22391 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21876 düzeyindeydi.

Resmi rezerv varlıkları, Mart'ta aylık bazda yüzde 9.0 azalarak 86,7 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları yüzde 12.9 azalarak 46.2 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4.3 azalarak 38.9 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve TCMB'nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) de aynı dönemde yüzde 12.5 azalarak 26.8 milyar dolara geriledi. Bu tutarın yaklaşık 21.4 milyar doları anapara, 5.4 milyar doları faizden oluştu.

TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59.8 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 20.7 milyar dolarlık bölümü bir ay vadeliydi.

Şarta bağlı döviz çıkışları, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler de yüzde 7.1 azalarak 45.9 milyar dolara geriledi.

Tüketici güven endeksi, aylık bazda yüzde 3.6 düşüşle, Nisan'daki 80.2'den, Mayıs ayında 77.3 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, verilerine göre;

- Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Nisan'daki 64'ten, Mayıs'ta yüzde 3.8 azalarak 61.5'e geriledi.

- Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan'daki 81'den, Mayıs'ta yüzde 5.5 azalarak 76.6'ya geriledi.

- Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan'daki 82.9'dan, Mayıs'ta yüzde 4.9 azalarak 78.8'e geriledi.

- Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de Nisan'daki 92.8'den, Mayıs'ta yüzde 0.7 azalarak 92.2'ye geriledi.