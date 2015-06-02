Borsa, günlük bazda yüzde 3,08 değer kaybetti

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi günlük bazda 2.552,07 puan azalışla, yüzde 3,08 değer kaybederek 80.429,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi birinci seansa 212,12 puan ve yüzde 0,26 değer kaybederek 82.769,03 puandan başladı, ilk seansı 876,39 puan ve yüzde 1,06 kayıpla 82.104,76 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi ikinci seansa, önceki kapanışa göre 40,35 puan ve yüzde 0,05 primle 82.145,11 puandan başladı. Endeks gün içinde en düşük 80.341,48 puanı, en yüksek olarak da 82.785,05 puanı gördü. İkinci seansta önceki seans kapanışına göre 1.675,68 puan ve yüzde 2,04 azalan endeks, günü 80.429,08 puandan tamamladı.

İkinci seansta önceki seans kapanışına göre mali endeks 2.616,24, sanayi endeksi 1.301,37, hizmetler endeksi de 851,54 puan azaldı. Günlük bazda ise mali endeks 3.798,29, sanayi endeksi 2.304,84, hizmetler endeksi 1.232,69 puan azaldı.

İkinci seans kapanışında ilk seansa göre mali endeks yüzde 2,41 azalarak 105.826,34 puana, sanayi endeksi yüzde 1,60 değer kaybederek 79.858,74 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,47 kayıpla 57.195,12 puana geriledi. Günlük olarak ise mali endeks yüzde 3,46, sanayi endeksi 2,81, hizmetler endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi ikinci seansta ilk seansa göre 2.051,78 puan ve yüzde 2,05 azalarak 97.929,36 puandan kapandı. BIST 30 endeksi günlük bazda yüzde 3,04 ve 3.074,03 puan geriledi.

İkinci seansta işlem gören hisselerin 41'i değer kazandı, 316'sı değer kaybetti. Günlük bazda ise değer kazanan hisse sayısı 38, değer kaybeden hisse sayısı 331 oldu.

İkinci seansta Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası (C), Konya Çimento, VakıfBank en çok işlem gören hisse senetleri olurken, tüm gün işlemlerine bakıldığında en çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası (C), VakıfBank, Konya Çimento şeklinde sıralandı.

Altının onsu 1.201,42 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 17.53'te 1.201,42 dolardan işlem gördü.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybetti, altının kilogramı kapanışta 101 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet merkez bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 2,6743 lira, satışta 2,6851 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 2,6568 lira, satışta 2,6675 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 16 Kasım 2016 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,71'den, bileşik getirisi de yüzde 9,95'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 583 milyon 719 bin 721,25 lira olarak belirlendi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 13 milyar 435 milyon 745 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 9,64 oldu.

Uluslararası piyasalarda, saat 17.53 itibarıyla avro-dolar paritesi 1,0910, sterlin-dolar paritesi 1,5223, dolar-yen paritesi de 124,37 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,98 dolardan işlem görüyor.