-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 1,63 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,63 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.008,88 puan düşerek 64.429,48 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,54 oranında değer kaybetti. İlk seanstaki 60,84 puanlık kayıp dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.069,72 puan düştü. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,63 değer yitirdi.