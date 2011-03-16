-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 1,45 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,45 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.298,65 puan düşerek 63.280,42 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,01 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 365,14 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 933,51 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,45 değer yitirdi. -DOLAR YÜKSELDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5830 liradan alınan dolar 1,5860 liradan, 2,2070 liradan alınan avro 2,2120 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5820 lira olan dolar güne 1,5810 liradan, 2,2070 lira olan avro 2,2100 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5820 lira, en yüksek 1,5850 lira, satışta en düşük 1,5900 lira, en yüksek 1,5910 lira seviyesinde işlem görüyor.