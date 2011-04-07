-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 1,42 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 1,42 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 88,01 puan düşerek 68.649,24 puandan kapandı. İlk seanstaki 1.047,79 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 959,79 puan yükseldi. Hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 1,42 değer kazandı. -DOLAR GERİLEDİ- Piyasanın kapanışı itibarıyla Kapalıçarşı'da 1,5180 liradan alınan dolar 1,5210 liradan, 2,1670 liradan alınan avro 2,1720 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5350 lira olan dolar güne 1,5300 liradan, 2,1750 lira olan avro 2,1820 liradan başlamıştı.